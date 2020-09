Su Fortnite arrivano i BTS: la più importante band K-pop al mondo sarà protagonista di un concerto virtuale su un palco del celebre gioco.

C’è spazio anche per i BTS su Fortnite. Il videogioco più famoso al mondo, che da qualche tempo è diventato oggetto d’interesse per l’industria musicale, apre le porte adesso anche ai BTS, la più importante band K-pop degli ultimi vent’anni. Attraverso un concerto speciale il gruppo presenterà in anteprima il video del singolo Dynamite: ecco dove e quando.

BTS su Fortnite: come vedere l’esibizione

Sei un appassionato di Fortnite e anche un fan dei BTS? Tra poco potrai danzare sulle note delle canzoni del gruppo anche nel tuo videogioco preferito. Dal 24 settembre saranno disponibili sul Negozio oggetti nuove mosse dedicate proprio al gruppo. Ma non è finita qui. La band è infatti pronta a sbarcare sulla piattaforma e a dominare il palco principale di Party Reale il 26 settembre dalle 2 ore italiane per la premiere mondiale del video del singolo Dynamite. Ecco il video con l’annuncio ufficiale:

Fortnite terra di concerti

Il video di Dynamite dei BTS verrà trasmesso in heavy rotation il 26 settembre, con replica anche alle 14 ore italiane. Un grande appuntamento per i migliaia e migliaia di fan che anche nel nostro paese vantano i ragazzi sudcoreani.

Tra l’altro, non si tratta della prima volta di un evento musicale all’interno del videogioco. Già negli scorsi mesi Marshmello aveva fatto scuola, apparendo per la prima volta all’interno della piattaforma. Ma il più grande live finora era stato quello di Travis Scott, protagonista dell’evento speciale Astronomical.

