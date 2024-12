La premier Meloni incontra Milei a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi, 13 dicembre, il presidente argentino Javier Milei. Durante l’incontro, è stata espressa la volontà comune di rafforzare il partenariato bilaterale, già solido, con l’intento di sviluppare un Piano d’Azione 2025-2030 nei prossimi mesi. Questo piano mira a integrare ulteriormente i settori di cooperazione tra Italia e Argentina.

Il colloquio, che ha avuto una durata di circa un’ora, ha toccato vari temi cruciale, sottolineando l’importanza della cooperazione giudiziaria e della sicurezza. Un focus particolare è stato dato alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, un’area di crescente preoccupazione e in cui i due paesi intendono collaborare attivamente. Inoltre, Meloni ha manifestato l’intenzione dell’Italia di aumentare la sua presenza economico-commerciale in Argentina, con un’attenzione particolare nei settori dell’energia e delle industrie ad alto valore aggiunto.

L’incontro ha evidenziato un impegno reciproco verso lo sviluppo di relazioni più forti e integrate, non solo a livello bilaterale, ma anche in ambito internazionale. Meloni e Milei hanno convenuto di mantenere un coordinamento stretto su alcuni dei principali temi dell’agenda globale, in modo da affrontare le sfide comuni e promuovere obiettivi condivisi.

Questa visita rappresenta un passo significativo nel consolidamento delle relazioni italo-argentine e nel rafforzare i legami economici e politici tra i due paesi. Entrambi i leader hanno riconosciuto la necessità di una cooperazione continua in vari ambiti, per garantire un sviluppo sostenibile e una maggiore sicurezza per i cittadini.

L’incontro si conclude con una nota di ottimismo e collaborazione, in cui si evidenzia la determinazione di entrambi i leader di lavorare insieme per un futuro prospero, non solo per le loro nazioni, ma anche nel contesto di problematiche globali più ampie che richiedono risposte efficaci e coordinate. La creazione di un Piano d’Azione congiunto rappresenta un’opportunità per entrambe le parti di allineare le proprie strategie e obiettivi, promuovendo così interessi economici e di sicurezza reciproci.