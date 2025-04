La premier domani da Trump

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a volare negli Stati Uniti per un incontro con il presidente Donald Trump, esprimendo la necessità di affrontare la questione dei dazi con lucidità e pragmatismo. In vista della sua missione a Washington, Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per coordinarsi sull’argomento. La vice portavoce della Commissione ha confermato l’importanza di questi contatti con l’amministrazione statunitense, nonostante la competenza sul commercio internazionale rimanga della Commissione.

In un videomessaggio inviato all’Assemblea generale del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, Meloni ha sottolineato l’impegno del governo per sostenere i produttori italiani, facilitando l’accesso ai mercati e promuovendo la qualità dei prodotti. Ha ribadito che il governo stando al fianco di chi produce e difende l’identità italiana, e ha assicurato un supporto costante in un periodo complesso.

Parallelamente, von der Leyen ha dichiarato che “l’Occidente come lo conoscevamo non esiste più” in un’intervista al quotidiano Die Zeit, evidenziando le tensioni internazionali e la complicata situazione delle relazioni con gli Stati Uniti. Ha rimarcato il ruolo dell’Europa come progetto di pace, distante dalle dinamiche violente e punitive, e ha affermato di essere una “grande amica” dell’America, pur riconoscendo le attuali complessità nei rapporti tra le due realtà.