La Premier condivide un video informativo sulle tasse

In sei giorni, Giorgia Meloni ha affrontato la situazione scaturita dalle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale aveva parlato di “sacrifici per tutti” in relazione alla prossima Manovra. Mercoledì 9 ottobre, Meloni ha pubblicato un video sui social per rassicurare i cittadini, negando categoricamente l’intenzione del governo di aumentare le tasse.

La premier ha accusato chi, recentemente, ha diffuso informazioni false riguardo a un presunto aumento delle imposte. Ha evidenziato che sotto il suo governo non ci sarà un incremento fiscale, contrariamente a quanto avveniva durante le amministrazioni di sinistra. Meloni ha ribadito l’impegno del suo governo a ridurre la pressione fiscale, sostenendo famiglie e imprese. Ha affermato: “La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, non di gravare ulteriormente sui cittadini”. Parlando delle imposte, Meloni ha specificato che, nonostante le richieste dell’opposizione per l’introduzione di patrimoniali, il governo rimarrà fedele alla sua missione di stimolare l’economia senza chiedere ulteriori sacrifici.

La parola “sacrifici,” utilizzata da Giorgetti, ha scatenato immediatamente reazioni negative. Durante un’intervista a Bloomberg, il ministro aveva spiegato che la prossima legge di Bilancio avrebbe richiesto sacrifici da parte di tutti. Questa dichiarazione ha provocato un forte calo della Borsa, che ha chiuso a -1,5%, segnando il peggior risultato in Europa. Per cercare di mitigare le conseguenze, il Ministero dell’Economia ha subito reso noto che non ci sarebbero state nuove tasse.

Successivamente, Giorgetti ha chiarito i suoi commenti, sottolineando che si riferiva principalmente a banche e istituzioni finanziarie, in base alla capacità contributiva dei cittadini. Ha detto di essere consapevole dei sacrifici economici, provenendo da una famiglia umile, e ha affermato che le misure fiscali devono essere eque. La reazione di Meloni è stata di forte disapprovazione nei confronti delle dichiarazioni di Giorgetti, portando il Ministero a rettificare le affermazioni riguardanti gli aumenti fiscali.

Questo scambio di dichiarazioni ha evidenziato le tensioni interne al governo e le difficoltà nella comunicazione della strategia economica, rivelando il delicato equilibrio tra le varie anime della coalizione.