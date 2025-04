La Preghiera del Rosario per Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma

Papa Francesco ha presieduto una preghiera del rosario nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, un luogo significativo dove il defunto Papa sarà sepolto dopo il funerale, previsto per sabato. La basilica è un luogo di grande importanza religiosa e storica, e l’evento offre l’opportunità di raccogliersi in preghiera e riflessione per commemorare la vita del Papa. La cerimonia rappresenta un momento di unità per i fedeli e la comunità cattolica.