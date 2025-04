La Predizione e la Risposta del Ministro

Durante il congresso della Lega a Firenze, Elon Musk ha partecipato in videocollegamento, discutendo di temi come dazi e immigrazione, ma le sue affermazioni sul terrorismo in Europa hanno suscitato particolare sorpresa. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto alle dichiarazioni di Musk nel programma “In altre parole” su La7, esprimendo il desiderio che la previsione del fondatore di Tesla fosse errata. Crosetto ha sottolineato di non aver compreso il significato delle affermazioni di Musk riguardanti possibili attentati in Europa, affermando che generalmente tali attacchi siano legati all’estremismo islamico e che questa sia una sua preoccupazione.

Musk ha avvertito di un aumento degli attacchi in Italia e in Europa, sostenendo che i media minimizzino la situazione e prevedendo scenari di “massacri di massa”. Ha inoltre espresso opinioni fortemente critiche nei confronti dell’immigrazione, affermando che potrebbe portare alla distruzione dei paesi che la consentono. Secondo lui, un numero crescente di persone in movimento trasformerà le società, sottolineando che la vera identità di un paese si basa sulle persone che vi abitano, piuttosto che sulla geografia.

Crosetto, pur riconoscendo la capacità imprenditoriale di Musk nel settore spaziale, ha commentato che le sue scelte politiche potrebbero danneggiare la sua attività commerciale, citando le vendite di Tesla in Europa. Musk ha espresso fiducia in una futura partnership tra Stati Uniti e Europa, auspicando una riduzione dei dazi e un avvicinamento verso una zona di libero scambio.