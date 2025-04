La Precompilata 2025: Disponibile tra 48 Ore

A partire dal 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili i modelli precompilati contenenti i dati raccolti, inclusi quelli forniti da datori di lavoro, farmacie e banche. Circa 1,3 miliardi di informazioni sono state trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. Dal 15 maggio i contribuenti potranno modificare e inviare i modelli, con la possibilità di optare per il 730 semplificato, già scelto da oltre metà dei contribuenti nel 2024. Questa modalità offre un’interfaccia intuitiva che guida l’utente nell’invio della dichiarazione.

I dati relativi alle abitazioni, come rendita e contratti di locazione, sono raccolti nella sezione “casa”, mentre le spese sostenute si trovano nella sezione omonima. Gli utenti possono modificare o accettare i dati, che verranno poi automaticamente inseriti nel modello.

La scadenza per inviare la dichiarazione è fissata al 30 settembre 2025, mentre il termine per il modello Redditi è il 31 ottobre. Nel 2025 sono stati ricevuti 1.298.784.152 dati, con le spese sanitarie in prima posizione. Notevole incremento si registra per le ristrutturazioni condominiali e per le spese scolastiche e universitarie.

Novità includono funzionalità per semplificare l’adempimento dichiarativo e l’introduzione di nuovi quadri per i redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, il servizio web per gestire le autorizzazioni è ora accessibile anche a tutori e amministratori di sostegno. I contribuenti troveranno anche i proventi del Gestore dei servizi energetici per energia prodotta da pannelli fotovoltaici. Infine, i dati dei soggetti in regime di vantaggio e forfetario saranno integrati con le informazioni precompilate.