La potente Soundbar Creative Stage + subwoofer costa solo 79€: ultimi pezzi rimasti!

Soundbar Creative Stage V2 2.1 160W con subwoofer ti permette di immergiti nell’eccezionale qualità audio dei driver midrange personalizzati della soundbar e nei bassi profondi e potenti ascoltabili dal subwoofer a lunga gittata. La soundbar è stata aggiornata dalla versione precedente di Creative Stage.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Creative Stage V2 debutta con Clear Dialog e Surround, tecnologie di elaborazione audio sviluppate con 30 anni di esperienza audio di Sound Blaster, per offrirti una migliore intelligibilità vocale e un’ampia esperienza surround.

Clear Dialog: estrae le voci e i dialoghi parlati e li amplifica in modo intelligente, permettendoti di ascoltare chiaramente ogni sillaba nei dialoghi.

Il dispositivo identifica e migliora le informazioni spaziali dell’audio in ingresso, fornendo un’esperienza di ascolto più realistica e coinvolgente.

E’ dotato di tutte le opzioni di connettività a cui puoi pensare, così puoi trasformarlo in un sistema di intrattenimento audio one-stop per tutti i tuoi dispositivi, inclusi TV, computer, smartphone, tablet o persino console di gioco come PS4 e Nintendo Switch.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!