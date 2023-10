La portano, la sentono e ne sono pieni: tutta l’energia dei gatti

Ne sono portatori ‘sani’ ma riescono a percepire quella negativa. Quando sono in casa, la si percepisce tutta: cosa sapere sull’energia dei gatti.

Chi sceglie di averne uno in casa probabilmente è già consapevole della grande carica che porteranno nella nostra vita: ma credete di sapere proprio tutto sull’energia dei gatti? Hanno un rapporto particolare con essa poiché non solo ne sono portatori ma la fiutano e stanno alla larga da quella negativa, trasformandola: ecco le due teorie che si confrontano sull’argomento.

‘Energia cosmica’ dei gatti nella storia e nel mondo

Gli appassionati cultori del mondo felino l’hanno definita proprio così, perché dell’energia di cui sono portatori possono goderne sia il padrone sia la sua famiglia. Non a caso questo animale è sempre stato circondato da un’aura magica: basti pensare a come era considerato nell’Antico Egitto e che culto avevano appunto di Micio.

Si definisce ‘cosmica’ poiché appunto il gatto riesce a portarla con sé ovunque vada, soprattutto in ambienti dove ce n’è più bisogno, assicurando il benessere alla famiglia e alla casa che lo ospita. E’ molto interessante la tradizione russa che vede i proprietari di una nuova casa mandare avanti prima il gatto, proprio per dare vita alla nuova energia, scacciando quella dei precedenti padroni.

In molti dunque considerano il felino un ‘trasformatore di energia‘, poiché è in grado di guarire umani e ambienti, il chakra dei padroni e i luoghi dove abitano dunque. Infine è anche un esperto di Feng-Shui, una disciplina cinese di antiche origini, che coinvolge le reti di energia sotterranee dei campi magnetici ed elettrostatici.

L’energia dei gatti: la teoria della ‘trasformazione’

E’ importante saper osservare il comportamento e lo stato del gatto, poiché non solo trasmette energia ma trasforma quella circostante, impiegando grandi sforzi in questo atto: se infatti lo vediamo stanco e fiacco, è probabile che stia subendo uno spreco di energia in un ambiente tossico e negativo. L’ambiente dunque influenza molto la condizione del felino e, quando c’è da ‘risanare’ il luogo da negatività, è ovvio che impieghi uno sforzo maggiore.

Inoltre anche loro stessi hanno bisogno di rilasciare queste energie una volta che se ne sono ‘fatti carico’, e lo fanno con gesti che spesso siamo portati a fraintendere, come ad esempio graffiare mobili o dormire. Ma perché dovrebbero accumulare su di sé le energie cattive? Per proteggere il proprio umano e la propria famiglia.

Quando dunque lo si definisce un animale molto indipendente e poco generoso, si dovrebbe pensare a ciò che fa per noi e per il nostro benessere. Ed è normale che vi siano giorni in cui cerca maggiormente il contatto fisico e altri in cui tenderà a stare più per conto suo: molto dipende anche da quello che noi stessi gli trasmettiamo.

L’energia dei gatti: la teoria ‘concreta’ della sensibilità

Tuttavia la convinzione che i gatti riescano a percepire una persona negativa potrebbe influenzare negativamente le nostre scelte sul frequentare o meno una persona: è vero che il gatto è un animale sensibile verso l’energia negativa ma, secondo alcuni sostenitori più empirici, è sbagliato affibbiare loro dei poteri magici che ovviamente non posseggono: ciò che condannano questi pensatori è in realtà la convinzione tutta umana che il gatto sia un oracolo da ascoltare.

Di sicuro però questi felini riescono a fiutare il pericolo e si sentiranno a disagio in un ambiente poco sicuro, esprimendolo in alcuni modi che sta a noi interpretare (pensiamo ai comportamenti da gatto nervoso). Ma è vero che riescono a fiutare alcune malattie, anche gravi? Purtroppo non vi è alcuna evidenza scientifica che provi che i gatti fiutino tumori nell’uomo, ma di sicuro si accorgono quando quest’ultimo non sta bene, magari anche perché fiutano odori diversi e particolari.