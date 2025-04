La Polizia restituisce una borsa in meno di mezz’ora

Una turista tedesca è stata derubata della borsa sulla spiaggia di Reggio Calabria. Il furto si è verificato nel primo pomeriggio, mentre la giovane faceva il bagno, lasciando la borsa sulla battigia. Preoccupata per la perdita del passaporto, fondamentale per il volo serale, ha immediatamente segnalato l’accaduto alla Polizia.

Grazie all’intervento rapido e coordinato degli agenti delle Volanti, la borsa è stata recuperata in meno di 30 minuti in un altro quartiere della città, con tutti i documenti al suo interno intatti. La turista, sollevata dal recupero, ha espresso gratitudine verso la Polizia Italiana per l’efficienza dimostrata.

Questo episodio si inserisce in una serie di attività di prevenzione e repressione dei reati che la Polizia di Stato attua per garantire la sicurezza dei turisti e assicurare loro un soggiorno sereno a Reggio Calabria, che è sempre più scelta come meta di vacanza.