La politica segua il passo della meritocrazia

Durante il VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia, intitolato “MI il network che cresce. Dove i cittadini contano”, svoltosi al Teatro Rossini di Roma dal 17 al 19 ottobre, la deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme ai cittadini. Secondo Giorgianni, il principio di meritocrazia deve essere alla base di ogni decisione politica. Ha evidenziato che ci troviamo di fronte a sfide significative nelle aree delle infrastrutture, dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. Per affrontare queste sfide, è fondamentale che la meritocrazia guidi il progresso della politica, affinché possa rispondere efficacemente alle esigenze di tutti i cittadini. La deputata ha ribadito la necessità di seguire il principio della meritocrazia in ogni passo e decisione intrapresa, suggerendo che solo attraverso una gestione meritocratica si possano ottenere risultati positivi per il paese e per la sua popolazione. Questo approccio mira a garantire che i cittadini siano realmente coinvolti e che le loro necessità vengano adeguatamente rappresentate e soddisfatte. La meritocrazia, secondo Giorgianni, non è solo un valore da promuovere, ma un imperativo necessario affinché la politica possa essere veramente efficace e utile a tutti.