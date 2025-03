La politica omaggia Eleonora Giorgi: i tributi sui social da Salvini a Tajani ‘Con il sorriso fino alla fine’

Il mondo della politica italiana si unisce nel ricordare Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Il vicepremier Matteo Salvini ha affermato: “Ci lascia una grande donna di cinema che ha vissuto la vita con il sorriso fino all’ultimo”. Anche Antonio Tajani ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il coraggio dell’attrice di fronte alla malattia. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha ricordato la sua voglia di vivere, mentre il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha evidenziato come il talento di Giorgi abbia lasciato un’impronta indelebile sul cinema italiano.

Numerosi volti dello spettacolo, da Carlo Conti a Simona Ventura, hanno condiviso ricordi affettuosi. Il senatore Maurizio Gasparri ha parlato della tristezza per la sua scomparsa e dello ricordato il suo amore per la vita. Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ha citato Eleonora per esprimere la sua ammirazione. Francesco Borrelli ha evocato il film “Borotalco”, mentre Edoardo Rixi ha condiviso una preghiera per lei, definendola un’icona della gioventù italiana.

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno descritto Giorgi come un esempio di bellezza artistica e umana, mentre Fabio Rampelli ha sottolineato la sua capacità di interpretare lo spirito del tempo. Davide Faraone ha parlato della sua forza e del suo coraggio, evidenziando come il suo talento vivrà nei suoi film e nel cuore di chi l’ha amata. L’impatto di Eleonora Giorgi nella cultura italiana è indiscutibile, e il suo ricordo continuerà a ispirare generazioni future.