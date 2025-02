La politica oltre il confine

Il 21 e 22 febbraio 2025, a Firenze, si svolgerà la Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia presso l’Italiana Hotel Florence. L’evento sarà un’occasione di confronto per il movimento, che promuove la cittadinanza attiva e il dialogo tra politica, istituzioni e cittadini. Il tema centrale del dibattito sarà la Geo cultura, mirata a una visione globale improntata alla tolleranza, all’ascolto, e alle strategie di coesistenza.

Meritocrazia Italia intende avvicinare la Politica alla Cultura per prevenire conflitti e guerre, proponendo un approccio moderno ai problemi sociali. Si prevede anche una espansione oltre confine per avviare un neo rinascimento della Geo Politica, volto a garantire l’accesso alle risorse senza conflitti. Gli sviluppi internazionali sono già iniziati, e l’evento di Firenze mira a consolidare questi contatti.

Il convegno del venerdì pomeriggio si focalizzerà sulla geo-politica e affronterà argomenti come equilibri internazionali, risanamento ambientale e salvaguardia del patrimonio culturale. Interverranno figure significative, come Luigi Di Maio, Letizia Giorgianni e Alfonso Bonafede, moderati dal giornalista Rai Daniele Rotondo. L’apertura dei lavori sarà affidata a Stefano Ferri, con le linee di indirizzo delineate dal Ministro Zenaide Crispino.

Il Presidente nazionale Walter Mauriello concluderà l’incontro, evidenziando l’importanza di una convergenza di vedute per affrontare le sfide comuni, come la crisi climatica e l’emarginazione sociale. La scelta di Firenze, simbolo della cultura italiana, è strategica per promuovere una rivoluzione culturale dal basso, coinvolgendo decisori globali. L’evento sarà trasmesso in streaming sui social del Movimento.