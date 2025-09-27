La poesià antispecista: il dolore degli animali in Italia

Teodora Mastrototaro continua la sua esplorazione antispecista con la nuova silloge poetica Le mucche se non le mungi esplodono (di gioia) (crudeltà sugli animali, un inventario), pubblicata da Marco Saya Editore. Questa raccolta, arricchita dalla prefazione di Bianca Nogara Notarianni e dalle illustrazioni di Alessandra Antonini, è intensa e provocatoria.

L’opera inizia con una poesia avvertimento che segnala l’arrivo di “immagini forti”, suggerendo che la vera crudeltà non è solo il dolore inflitto, ma anche la privazione della gioia a chi potrebbe esserne capace.

Il sottotitolo L’INCEDERE DELLE POESIE evidenzia il carattere di inventario della raccolta: Mastrototaro presenta sequenze di crudeltà ordinaria, avvenute in vari luoghi e tempi e che coinvolgono diverse specie animali. La poetessa monta questi eventi con uno stile che potremmo definire distaccato, seguendo uno schema preciso. Ogni sezione inizia con una nota informativa, seguita da versi toccanti, e spesso termina con riflessioni in corsivo che esprimono empatia verso gli animali o derisione nei confronti degli esseri umani.

Nei suoi versi, Mastrototaro sottolinea la condizione miserabile di miliardi di animali, descrivendo l’inerzia in cui si trovano e criticando la superficialità umana. L’immagine di una cagnolina in procinto di essere lapidata suscita profonda emozione, così come le rappresentazioni degli allevamenti industriali, descritte come luoghi di sofferenza e ripetizione.

In queste “carni” ferite e oppresse, l’autrice manifesta il suo lutto per tutte le vittime dimenticate, esponendo la brutalità quotidiana dell’uomo e il suo vuoto esistenziale.