Compie 60 anni Barack Obama, il presidente più legato al mondo della musica: festeggiamo con la sua ultima playlist per l’estate 2021.

Buon compleanno presidente! Barack Obama, 44esimo inquilino della Casa Bianca, festeggia il 4 agosto 60 anni. Un traguardo importante per l’ex presidente, uno dei presidenti più amati della storia. E non solo per la sua attività politica, ma anche per il suo interesse per la cultura, musica compresa. Amico di tantissimi artisti importanti, da Bruce Springsteen a Jay-Z e Beyoncé, il presidentissimo è solito pubblicare delle playlist per condividere con tutti i suoi fan le sue canzoni preferite. E lo ha fatto anche nel corso di questa estate. Celebriamo quindi questo suo importante compleanno scoprendo insieme quali brani ha consigliato l’ex presidente nell’estate 2021.

Michelle e Barack Obama

Barack Obama: 60 anni e una playlist estiva

Puntuale come un orologio svizzero, l’ex presidente, come di consueto, fa convivere pacificamente nella sua playlist grandi classici, brani contemporanei, rock, pop, hip hop e così via. Se lo scorso anno aveva consigliato artisti del calibro di Billie Eilish, John Legend, Leon Bridges e Bob Dylan, nel 2021 ha scelto di modificare leggermente le sue preferenze.

Troviamo così classici intramontabili come Coyote di Joni Mitchell, My Sweet Lord di George Harrison, Lush Life di Ella Fitzgerald, ma non mancano super hit, tra cui Wants and Needs di Drake e Lil Baby, Allure di Jay Z e Desperado di Rihanna.

Rihanna

La playlist di Obama per l’estate 2021

Come ogni anno, anche in qest’estate 2021 la playlist di Obama è stata apprezzatissima dai suoi fan, che l’hanno ascoltata e riascoltata regalando grandi numeri e atutte le canzoni presenti. Questo il riepilogo di tutti i brani che possiamo trovare all’interno di questa raccolta:

– Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan

– Switch It Up di Protoje ft. Koffee

– Holding Back the Years dei Simply Red

– My Sweet Lord di George Harrison

– Straightenin dei Migos

– Desperado di Rihanna

– Leave the Door Open di Bruno Mars e Anderson .Paak

– Interlude di Sarah Vaughan

– Ella no es tuya di Rochy RD e Myke Towers

– Tumbling Dice dei Rolling Stones

– Astronaut in the Ocean di Masked Wolf

– Frozen di Sabrina Claudio

– If You Really Love Me di Stevie Wonder

– Walkin’ di Miles Davis

– Exodus di Bob Marley

– Does Anybody Really Know What Time It Is dei Chicago

– Coyote di Joni Mitchell

– Mohabbat di Arooj Aftab

– Didn’t Cha Know di Erykah Badu

– Allure di Jay Z

– Conséquence di KéKélé

– Everybody Loves the Sunshine di Roy Ayers Ubiquity

– So Hard di Nezi

– I’ll Be Your Baby Tonight di Bob Dylan

– Neighbors di J. Cole

– Good Days di SZA

– Text You Back di Brother Sundance

– You Ain’t the Problem di Michael Kiwanuka

– Everything di Wasis Diop

– The Tears of a Clown di Smokey Robinson

– Wants and Needs di Drake

– Aguas de Março di Elis Regina

– It’s Way with Me di Wye Oak

– I’ll Take You There dei Staples Sisters

– Find a Way di H.E.R.

– A Kiss to Build a Dream On di Louis Armstrong

– Speak Your Mind di Brandi Carlile

– Lush Life di Ella Fitzgerald

Ascoltiamo insieme questa playlist: