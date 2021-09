Emma Marrone svela il suo segreto: ecco la playlist della cantante per una giornata perfetta con le sue canzoni preferite.

A poche ore dalla partenza della nuova edizione di X Factor 2021, i quattro giudici e il nuovo padrone di casa, Ludovico Tersigni, hanno iniziato a farsi conoscere ed apprezzare di più dal loro pubblico e dai loro fan. Ti sei mai chiesto quali siano le canzoni preferite di Emma Marrone? A svelarle è stata la stessa cantante salentina in un video promozionale in cui ha raccontato quali sono le sue cinque canzoni per una giornata perfetta! Scopriamole insieme e ascoltiamole con grande attenzione.

Emma Marrone

Playlist Emma Marrone: le canzoni preferite

Come darsi la carica giusta a prima mattina? Ovviamente ascoltando un pezzo dell’unico e inimitabile Vasco Rossi. La Brown ha avuto anche l’onore di collaborare col Blasco, che ha scritto per lei una delle sue canzoni più apprezzate degli ultlimi tempi, Io sono bella. Per il suo buongiorno, però, Emma ha voluto essere meno autoreferenziale e si è concessa Una splendida giornata:

Per proseguire, quando la giornata ha preso il via ed è arrivata nel momento di massima concentrazione, quando si è al lavoro sui progetti più importanti, non si può non passare a una canzone strumentale. La scelta anche qui sarebbe vastissima, ma la cantante salentina preferisce su tutte Rain del grande Ryuichi Sakamoto:

Arriva l’ora del pranzo, e per cucinare bisogna farsi accompagnare da una canzone d’amore. Perché non c’è gesto di maggior amore del cucinare. In questo caso la Brown si affida alla voce inimitabile di Amy Winehouse, una stella salita in cielo troppo presto. La sua canzone preferita è Valerie:

Si riprende a lavorare, e tra una pausa e l’altra si arriva fino al momento di staccare per godersi un romantico tramonto, il momento forse migliore della giornata, quando il tuo dovere è alle spalle e davanti ti si profila il meritato riposo. Quale miglior colonna sonora per questi attimi di pura felicità che Garota de Ipanema di Tom Jobim (o in altre versioni, come quella di Vinicius de Moraes)? E in un attimo siamo a Rio:

E per concludere si arriva al dopocena, che può essere passato in compagnia di amici o di qualche persona molto speciale. Per questa parte della giornata bisogna puntare su un pezzo non invadente, che possa aiutare a scambiare due chiacchiere. Ad esempio Apocalypse dei Cigarettes After Sex: