La pizza più profonda d’Europa è napoletana

AVPN ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua missione di promuovere la pizza napoletana nel mondo. Dopo aver creato la pizza più alta d’Europa sul Monte Bianco, si è cimentata nella preparazione della pizza napoletana più “profonda” d’Europa, realizzata il 13 aprile in un ristorante sotterraneo a Zabrze, Polonia, a 320 metri sotto il livello del mare. Antonio Pace, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di questo evento, descrivendolo come un simbolo della mancanza di confini per la pizza napoletana, sia in altezza che in profondità. L’iniziativa ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte di pizzaioli, imprenditori e consumatori, attirando anche l’attenzione dei media polacchi.

Questo evento ha rappresentato una tappa del prestigioso viaggio promozionale in Polonia, con tre giornate dedicate alla tradizione della Vera Pizza Napoletana, includendo competizioni e degustazioni. Le attività sono iniziate il 14 aprile con il “Vera Pizza Napoletana Champion 2025 – Poland”, seguito da un contest per amatori il giorno successivo. Mercoledì 16 aprile, è stata ufficialmente costituita la Delegazione AVPN Poland, guidata dai Brand Ambassador Marcin Garbowski e Jędrzej Lewandowski, un passo importante per l’espansione dell’associazione in Europa.

L’evento, co-organizzato da Pizza Fanatics e patrocinato dall’Ambasciata Italiana in Polonia, ha visto la partecipazione di figure chiave come Antonio Pace e Gianluca Liccardo, oltre a oltre 30 pizzerie affiliate in Polonia. Questo rappresenta un ulteriore rafforzamento del legame culturale e gastronomico tra Napoli e l’Europa centrale.