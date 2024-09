La Pinsa conquista proprio tutti

Negli ultimi anni, la Pinsa ha guadagnato rapidamente popolarità in Italia e si è affermata come un vero food trend, con l’85% dei consumatori che la conosce e un consumo medio di tre volte al mese. Questo piatto è particolarmente apprezzato dalla fascia d’età 25-45 anni, con una leggera predominanza maschile, grazie alla sua versatilità. La Pinsa si presta a molte ricette, dalle più classiche a quelle gourmet, e viene gustata in varie occasioni come pranzo, cena, aperitivi e merende.

La sua versatilità è attribuita alla facilità di preparazione e alla possibilità di creare piatti sia salati che dolci, nonché all’idoneità per chi segue un’alimentazione vegana, poiché priva di ingredienti animali. Fabiola Di Sotto, nota veg-influencer, conferma che la Pinsa permette di realizzare proposte sane e gustose adatte a tutta la famiglia. Negli ultimi anni, cresce il numero degli italiani che scelgono di eliminare i prodotti animali dalla loro dieta; secondo il Rapporto Eurispes, il 9,5% della popolazione si identifica come vegana o vegetariana.

La Pinsami ha risposto a questa crescente domanda con una gamma di prodotti a base di una miscela di farine di frumento, riso e soia, arricchita nella versione integrale con crusca e semi. Questa combinazione consente di ottenere una base altamente idratata, a basso contenuto di glutine e zuccheri, preparata con un lungo processo di lievitazione.

Fabiola Di Sotto evidenzia come le basi Pinsami siano ideali per reinterpretare ricette della tradizione in chiave vegana, suggerendo ad esempio la “Pinsami alla carbonara vegetale”. Per prepararla, occorrono ingredienti come latte di soia, formaggio vegetale, curcuma, sale Kala Namak, frutta secca e seitan. La ricetta prevede la creazione di una sorta di crema (carbocream) da frullare e la preparazione del seitan in padella, il tutto servito su una base di Pinsami cotta in forno o nella friggitrice ad aria.

In sintesi, la Pinsa non solo si sta affermando come un trend alimentare, ma sta anche rispondendo a una crescente esigenza di piatti vegani e salutari, con una facilità di preparazione che la rende ancora più allettante per i consumatori.