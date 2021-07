Si parla molto della questione della pingdemia, l’epidemia di ping della app di salute di Inghilterra e Galles. In pratica decine di migliaia di persone ogni giorno stanno ricevendo la segnalazione di essere stati in contatto con una persona che successivamente ha scoperto di essere positiva. E quindi devono mettersi in isolamento per qualche giorno e poi fare un test.

La cosa sta avendo effetti importanti: molti lavoratori, dovendo isolarsi, non possono andare a lavoro e quindi diverse attività sono in sofferenza, qualcuna ha chiuso temporaneamente. Colpa della app, si è detto. Mi pare surreale. La app di cui parliamo è la nostra Immuni (ma con alcuni servizi in più che ne hanno favorito una adozione maggiore). Per Immuni il problema, si è detto a lungo, è che non funzionava, non venivano segnalate le positività e quindi non scattava l’allerta in grado di interrompere la catena dei contagi. Era, e purtroppo è ancora, totalmente inutile come strumento di contrasto di una pandemia.

Nel Regno Unito sta accadendo il contrario: i contatti a rischio vengono segnalati come dimostra quello che sta accadendo in questi giorni rendendo possibile rallentare il propagarsi del virus, contrastare la quarta ondata. Di questo stiamo parlando, non di un bug di una app progettata male: nel Regno Unito i casi giornalieri da giorni sono oltre 40mila, in Italia siamo in allarme per i 3558 di ieri (in forte aumento). Insomma siamo nella fase dello struzzo: niente vaccino, tutti ammassati negli stadi per gli Europei e se poi ho un contatto con un positivo, è colpa di una app.

Intanto nel Regno Unito è stato stabilito che dal 16 agosto chi ha avuto la doppia dose di vaccino può non fare la quarantena. In Italia inizierei a chiedermi seriamente se non sia il caso di far funzionare Immuni prima che la quarta ondata arrivi anche qui.