La pillola che fa vivere i cani più a lungo potrebbe diventare presto realtà

Un rimedio ‘miracoloso’ che ci consenta di far vivere più a lungo il nostro Fido? E’ in arrivo la pillola anti-invecchiamento per i cani.

Il pensiero di separarcene un giorno è una vera e propria tortura mentale per ogni padrone, ma pare che la Scienza stia provvedendo a realizzare un rimedio che ha del magico per questo problema. La pillola anti-invecchiamento per i cani potrebbe essere presto una realtà, poiché c’è un’azienda che vi sta già lavorando. Ecco come saperne qualcosa di più e come dovrebbe agire questo farmaco per allungare la vita al nostro amato peloso di casa.

Quanto vivono i cani?

Probabilmente la risposta giusta sarebbe: ‘Sempre troppo poco’. Purtroppo sono tantissimi i padroni che si ritroveranno a dire ‘Addio’ al proprio Fido prima della sua dipartita. Ovviamente non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda, poiché molto dipende dalla razza, dalla taglia, dalle condizioni di salute dell’animale e da altri fattori.

Volendo azzardare una stima, potremmo dire che la vita media di Fido si aggira normalmente intorno ai 10-13 anni, sebbene vi siano esemplari che vivono meno a lungo e altri che invece sfiorano i 18-20 anni di vita.

Pillola anti-invecchiamento per cani: due possibili realtà

Già che la Scienza si sia presa l’onere di provvedere a creare un modo per far vivere a lungo i nostri cani, dovrebbe farci tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo i risultati non si vedranno prima del 2024 per uno e del 2026 per l’altro.

Si tratta di una pillola anti-età e un’altra anti-invecchiamento: la prima è nella fase sperimentale iniziale, un lavoro prodotto da una startup che dovrebbe rilasciare i primi esemplari del prodotto l’anno prossimo. La seconda opzione sarà frutto dell’azienda Loyal, attraverso uno studio di epigenetica del cane, che agirebbe direttamente sul DNA canino.

Pillola anti-invecchiamento per cani: come funzionerebbe

Il portavoce dell’azienda, Zane Koch, ha spiegato che si arriverebbero a capire le condizioni di salute e stile di vita di Fido e si agirebbe di conseguenza in poco tempo.

In realtà c’è ancora troppo mistero su entrambi i prodotti ma per fortuna non ci sarà da aspettare tanto, se si rispetteranno le date di uscita annunziate. Tuttavia il sistema dovrebbe appunto agire direttamente sulla salute del cane e migliorarla quanto più possibile, per consentirgli di vivere più a lungo possibile.