La “piccola Irlanda” dell’Umbria è il borgo dove ogni 17 marzo si festeggia San Patrizio e il curioso luogo a lui dedicato

L’Umbria è una regione nota per la sua storia, tradizioni, paesaggi e gastronomia di fama mondiale. Tra i suoi borghi, spicca Orvieto, situata su una rupe di tufo. Questa cittadina è famosa per il suo Duomo, un capolavoro dell’architettura gotica dedicato a Santa Maria Assunta, caratterizzato da una facciata decorata da bassorilievi e sculture di Lorenzo Maitani. La sua imponente porta in bronzo rappresenta un esempio di armonia e magnificenza.

Un’altra attrazione imperdibile è il Pozzo di San Patrizio, costruito tra il 1527 e il 1537 per volere di Papa Clemente VII. Questo straordinario progetto ingegneristico, con due rampe elicoidali di 248 scalini ciascuna, scende per 54 metri e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua in caso di assedi. Un elemento interessante è il nome del pozzo, che si rifà a San Patrizio, patrono d’Irlanda, mentre il patrono di Orvieto è San Giuseppe.

Per visitare Orvieto, ci sono diverse opzioni di trasporto. In auto, si può arrivare facilmente uscendo al casello di Orvieto dall’Autostrada del Sole A1 o percorrendo la superstrada E45. Inoltre, Orvieto è ben collegata anche mediante la linea ferroviaria Roma-Firenze-Milano, oltre a numerose linee di autobus che fermano in Piazzale Matteotti, vicino alla stazione.

Orvieto offre una combinazione unica di bellezze architettoniche e storiche, rendendola una meta imperdibile per chi visita l’Umbria.