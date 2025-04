La piccola Grecia della Calabria: qui si parla la stessa lingua da oltre 3000 anni

La Calabria è una regione italiana che si distingue per la sua cultura ricca e variegata, preservando antiche tradizioni e festività come la Varia di Palmi, riconosciuta dall’UNESCO dal 2013. Tra i tesori enogastronomici troviamo il vino di Bianco, il Moscato di Saracena e il formaggio musulupu d’Aspromonte. La regione è costellata di luoghi storici e sacri, come il Castello Normanno di Squillace e i Bronzi di Riace.

Una caratteristica unica della Calabria è la presenza della minoranza linguistica greca, concentrata nella Bovesìa, un’area che conta circa quindici comuni, di cui solo alcuni mantengono vivo il grecanico. Il dialetto greco-calabro, parlato da poche centinaia di persone, è una fusione di elementi greci antichi, bizantini e moderni. Fino al XVI secolo, il grecanico era diffuso in gran parte della Calabria, ma poi è stato gradualmente sostituito dall’italiano.

Tra le varie tradizioni culinarie di questa comunità, il bergamotto è un prodotto di spicco, apprezzato anche per la sua applicazione in profumeria. Si producono anche il formaggio musulupu, la salsiccia e metodi tradizionali di panificazione con ingredienti locali. Questo patrimonio culturale è celebrato attraverso festival come la Paleariza, che esprimono lo spirito grecanico della regione.

In sintesi, la Calabria rappresenta un mosaico di culture, storie e tradizioni, un patrimonio da tutelare e valorizzare, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua straordinaria unicità nel contesto italiano ed europeo.