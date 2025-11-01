La Piccola Atene sfida il Montirone per il riscatto sportivo

La Piccola Atene si prepara a cercare il riscatto dopo una pesante sconfitta contro il Porto. Domani, la squadra di mister Buttarelli affronterà il Montirone, attualmente capolista del girone G. Il match si svolgerà in casa, nonostante il Montirone abbia richiesto un’inversione di campo a causa dell’inagibilità dei propri spogliatoi.

L’andamento recente della Piccola Atene è preoccupante, essendo ultimi in classifica insieme a Remedello e Oratorio Gambara. Mister Buttarelli ha sottolineato la necessità di una reazione da parte della squadra: “Contro il Porto siamo andati in vantaggio, ma dopo aver subito due gol, la squadra ha smesso di lottare. È possibile perdere, ma bisogna farlo con dignità. Contro il Montirone chiedo prima di tutto una buona prestazione. Domenica scorsa, i giocatori più esperti non si sono fatti sentire: da loro mi aspetto una prova concreta.”

Il tecnico ha anche enfatizzato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, il carattere e il senso di orgoglio in vista del match. Nel frattempo, l’attaccante Dizza ha iniziato a svolgere esercizi leggeri in campo, e il suo rientro è atteso per il nuovo anno.