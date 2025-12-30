La Piadineria lancia La Patagreen

La Piadineria e Planted stanno rafforzando la loro collaborazione nel settore del plant-based. La partnership, avviata a gennaio 2024, ha portato allo sviluppo di ricette con straccetti vegetali Planted, che sono state ben accolte dai consumatori e sono diventate parte stabile del menu La Piadineria a partire dal 1° aprile 2024.

La collaborazione ha contribuito ad ampliare l’offerta vegetale del brand, rendendola parte integrante del menu e non una semplice alternativa. A gennaio, questo percorso prosegue con una nuova proposta in edizione limitata: La Patagreen. La Patagreen è una piadina realizzata con impasto Khorasan, straccetti vegetali Planted, patate arrosto, cipolla croccante e maionese veg, disponibile in edizione limitata dal 2 al 19 gennaio in tutti i punti vendita La Piadineria e su tutti i canali di acquisto.

La nuova proposta si inserisce nel mese del Veganuary, periodo in cui cresce l’attenzione verso un’alimentazione più vegetale, e si propone come una ricetta trasversale, adatta non solo a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, ma anche a chi desidera un’alternativa gustosa e bilanciata. Accanto alla Patagreen, l’offerta sviluppata con Planted comprende La Supergreen, con straccetti vegetali Planted, lattuga, pomodoro, maionese vegana, realizzata con impasto Khorasan.

La collaborazione tra La Piadineria e Planted conferma una visione comune che mette al centro gusto, qualità e inclusività, trasformando il plant-based da alternativa a parte integrante dell’offerta. La Piadineria dichiara che la collaborazione con Planted rappresenta un percorso di crescita iniziato nel 2024 e costruito sull’ascolto dei clienti e sull’evoluzione delle loro abitudini alimentari. Planted dichiara che la partnership con La Piadineria ha permesso di diffondere la cultura e la conoscenza del plant-based attraverso un cibo semplice e popolare.