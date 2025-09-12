La Piadina Romagnola IGP brilla alla Mostra di Venezia

La Piadina Romagnola IGP è stata la grande protagonista all’82° Mostra del Cinema di Venezia. Questo delizioso prodotto è stato celebrato a Casa I Wonder, un elegante spazio dedicato al cinema, alla cultura e alla convivialità, dove sono stati presentati eventi enogastronomici e momenti di narrazione per valorizzare il Made in Italy.

Durante la Mostra del Cinema, Casa I Wonder è diventata un punto di incontro per registi, attori, media e figure importanti dell’industria cinematografica, attirando oltre 250 visitatori al giorno. Gli eventi si sono conclusi con degustazioni di specialità locali, con la Piadina Romagnola IGP che ha rappresentato al meglio la tradizione e l’accoglienza della Romagna.

Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, ha espresso orgoglio per la collaborazione a un evento di tale importanza. Ha sottolineato come la Piadina Romagnola non sia solo il simbolo della regione, ma anche una delle eccellenze del patrimonio gastronomico italiano, sempre più apprezzata a livello internazionale. Il marchio IGP assicura che ogni piadina degustata sia preparata in Romagna e rispetti la ricetta tradizionale.

Casa I Wonder 2025 è stata realizzata grazie al supporto di partner istituzionali e culturali, come la Regione Emilia-Romagna e l’Emilia-Romagna Film Commission, con un progetto ideato da Arnald NYC e curato dalla direzione artistica di Chef Michele Casadei Massari e Alberto Ghezzi.