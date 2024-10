La pet therapy che trasforma la vita delle persone

Un momento toccante ha contraddistinto l’ultima puntata di “Tu si que vales”, dove Sophie Bertocchi ha raccontato la sua storia di sfide e rinascita grazie alla sua cagnolina, Rose. Sophie, affetta da disturbo di personalità borderline, ha descritto il suo passato segnato da ricoveri e malessere, evidenziando quanto la malattia le avesse rubato amicizie, relazioni e mobilità. Tuttavia, la sua vita è cambiata con l’arrivo di Rose, che ha avuto un impatto profondo su di lei.

La giovane ha spiegato come Rose non sia solo un animale domestico, ma un supporto emotivo e pratico, grazie alla pet therapy. Celebrandone il potere, Sophie ha affermato che con Rose al suo fianco, ha imparato a fronteggiare le difficoltà quotidiane e a stabilire una nuova routine. Rose è il primo cane di assistenza psichiatrica certificato in Italia e il suo legame con Sophie trascende quello abituale tra un proprietario e un animale.

Durante l’intervento, Sophie ha condiviso alcune tecniche di rilassamento che Rose ha appreso per aiutarla. Quando Sophie si sente sopraffatta, Rose sale sul suo petto, il calore del suo corpo contribuisce al suo rilassamento. Le interazioni quotidiane con Rose spingono Sophie a confrontarsi con le sue paure e a stimolare la sua autoconsapevolezza. Il gesto di Rose che lecca il viso le permette di ritrovare la lucidità, dimostrando l’importanza del supporto animale nel suo percorso terapeutico.

Insieme a Rose, Sophie collabora con l’associazione Helpmerose, dedicata alla promozione della pet therapy in ambito ospedaliero e per l’assistenza ai malati psichiatrici. Il progetto mira a offrire aiuto a chi ne ha bisogno e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della presenza animale nella terapia. Sophie ha annunciato che Rose sarà portata nell’ospedale dove è stata ricoverata, per offrire gioia ai pazienti.

La storia di Sophie e Rose ha messo in evidenza l’importanza del supporto empatico degli animali nella salute mentale. Questa esperienza ha aperto uno spaccato su come la pet therapy possa essere una risorsa preziosa per chi affronta crisi personali, promuovendo un cambiamento significativo nella vita di molte persone.