La Pericolosità dell’Abuso d’Acqua: Le Dichiarazioni del Ministro Lollobrigida

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi associati al consumo eccessivo di acqua, dopo aver commentato la proposta dell’Unione Europea di etichettare il vino come “pericoloso per la salute”. Durante l’evento Slow Wine Sana di Bologna, Lollobrigida ha sottolineato che, sebbene l’acqua sia un alimento sano, il suo consumo eccessivo può causare danni, un’affermazione sostenuta da dati scientifici. Ha criticato le reazioni dei giornalisti, dicendo che avrebbero dovuto informarsi meglio sulle conseguenze di un consumo eccessivo anche di prodotti salutari come l’acqua.

Il ministro ha chiarito che la sua intenzione era di discutere i rischi associati all’abuso di vino senza demonizzare il prodotto. Lollobrigida ha inoltre evidenziato l’importanza del settore vitivinicolo italiano, che vale circa 14 miliardi di euro, e ha riferito che l’Italia è tornata a essere il primo produttore di vino al mondo. Recentemente, Coldiretti e altre associazioni hanno scritto una lettera a Ursula von der Leyen in difesa dei 240.000 viticoltori italiani, etichettando la proposta di etichettatura come ideologica e priva di fondamento scientifico.

La discussione ha suscitato polemiche e il ministro ha insistito sulla necessità di una buona informazione, in opposizione a caricature che non si basano su dati concreti. La questione dell’etichettatura del vino continua a essere un tema caldo in Europa.