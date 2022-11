la pena prevista è ridicola

Un uomo ha trascinato il suo cane legato all’auto fino quasi a strangolarlo, purtroppo la pena non è come ci si aspetta.

Casi di maltrattamento se ne sentono di tutti i tipi e purtroppo sono all’ordine del giorno. Ancora più disappunto si prova quando la pena data a queste persone è troppo poca per quello che hanno provocato. Un caso analogo è accaduto in Spagna, precisamente a Castejón, dove un automobilista è stato colto mentre guidava con il suo cane agganciato all’auto. L’animale mostrava segni di trascinamento e quasi di strangolamento.

Cane agganciato all’auto e trascinato: colpevole in custodia

Il misfatto è stato ripreso da un passante e ha pubblicato il video su Twitter. La crudeltà del filmato è evidente e molti amanti degli animali sono rimasti di stucco difronte a tali immagini. La clip mostra come un automobilista locale tiene il suo cane al guinzaglio attaccato al retro dell’auto, in modo che il povero animale cammini al passo con l’auto. L’animale ha riportato evidenti segni di trascinamento e strangolamento.

Legare il proprio cane all’auto in quel modo è un azione davvero crudele e triste. Il conducente non solo non è in grado di capire se la velocità è adatta e quindi se sta guidando troppo velocemente per l’animale, il cane comunque può affaticarsi e non riuscire più a camminare o stare al passo. In entrambi i casi il risultato è che il povero animale verrebbe trascinato per centinaia di metri o addirittura chilometri sull’asfalto, riportando ferite dolorose e forse mortali. Il conducente dell’Opel Astra si è infine fermato ed è stato rimproverato dalla persona che ha registrato le immagini. L’unica argomentazione che ha trovato per difendersi è stata quella di dire che aveva 15 cani che lavoravano con il bestiame.

Il codice della strada spagnolo prevede multe fino a 500 euro per i conducenti che commettono imprudenze nel portare il proprio animale domestico in auto. E in questo caso, anche se il cane non era in macchina, lo stava portando con sé visto che era legato all’auto. L’uomo infatti è stato punito solo con 500 euro di multa, una pena decisamente troppo poca e poco etica visto quello che ha subito l’animale, non considerando il fatto che è un vero e proprio caso di maltrattamento.