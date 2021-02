La bozza è scritta, venerdì il tema è stato discusso dal Comitato tecnico scientifico. La paura delle varianti, sempre più diffuse nel nostro Paese, potrebbe cambiare le regole dell’isolamento dei positivi. Oggi chi non ha sintomi da almeno una settimana è libero senza fare test se sono passati almeno 21 giorni dal tampone che aveva diagnosticato l’infezione.

Nel testo della bozza di circolare con la quale è stato deciso di ricercare le varianti nelle Regioni con due giorni di campionamenti straordinari (il 3 e il 4 febbraio) si spiega: “Alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARS-CoV-2 si rende necessario, nelle aree con trasmissione accertata di varianti SARS-CoV-2, a scopo precauzionale, l’applicazione delle seguenti ulteriori misure di rafforzamento: le persone che, pur non presentando più sintomi – “Casi positivi a lungo termine”- continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, non potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovranno proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo”.

Questo significherebbe, nelle aree dove circola la variante cioè per adesso il centro Italia, che molte persone dovrebbero restare a casa a lungo, perché come noto capita spesso che la positività al virus resti per molti giorni in chi è stato malato anche in assenza di sintomi. Il provvedimento nasce dal timore che, in particolare con la variante brasiliana, le persone restino infettive e quindi capaci di contagiare più a lungo.

Non tutti nel Cts sono convinti del cambiamento, proposto dal capo della Prevenzione del ministero Gianni Rezza. Il via libera però potrebbe arrivare, magari in una circolare dedicata. Il tema dell’isolamento potrebbe essere scorporato quindi da quello dell’indagine sulla circolazione delle varianti.