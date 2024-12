La paura del Congo: paziente con sintomi simili ricoverato d’urgenza a Lucca

All’ospedale San Luca di Lucca è stato curato un paziente con sintomi simili a quelli di una misteriosa malattia attualmente in circolazione in Congo, già responsabile di numerose vittime. La notizia è stata diffusa da Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute. I Nas stanno svolgendo accertamenti per prelevare campioni da esaminare con attenzione.

Il paziente, tornato recentemente dal Congo, è stato ricoverato dal 22 novembre al 3 dicembre, giorno in cui è stato dimesso per guarigione. L’allerta è scattata poiché presentava “sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile a quella descritta negli ultimi giorni nel Paese africano”, come dichiarato da Campitiello. Il 8 dicembre, l’ospedale ha informato l’Istituto superiore di Sanità, che sta monitorando la situazione con particolare attenzione.

Il ministero della Salute ha attivato tutti i necessari accertamenti. I Nas sono andati d’urgenza all’ospedale per prelevare campioni da inviare all’Istituto superiore di Sanità di Roma. La situazione in Congo rimane critica, con la patologia sconosciuta che colpisce vari cittadini. Attualmente le cause delle infezioni sono ancora sconosciute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato medici specializzati nelle aree più colpite per indagare sull’origine della malattia e sui modi di trasmissione.

Recentemente, Claudio Scatola, un operatore sanitario rientrato dall’area di Kwango, ha condiviso la sua esperienza. Ha sottolineato che la malattia sembra colpire principalmente i giovani tra i 15 e i 18 anni, la cui morte appare inspiegabile. Nonostante l’età, che normalmente garantirebbe una resistenza maggiore, giovani ragazzi stanno perdendo la vita. La testimonianza di Scatola è stata riportata dal Corriere della Sera, e conferma le preoccupazioni per la diffusione della malattia, con timori che essa possa propagarsi anche al di fuori del Congo.

Rimane alta l’allerta, mentre le autorità italiane e internazionali continuano a monitorare la situazione, cercando di capire meglio le dinamiche e le caratteristiche di questa misteriosa malattia per prevenire potenziali crisi sanitarie.