La passione del tombolo: storia di Marcella Ricciardi

Marcella Ricciardi, artigiana del tombolo, racconta la sua storia e passione per l’arte del merletto. Cresciuta in una famiglia semplice e immersa nella tradizione tessile, fin da giovane si è dedicata alla lavorazione manuale, ispirata dalle nonne e dalle tecniche artigianali.

Iniziando da zero, spesso utilizzava libri e riviste per apprendere, mentre lavorava in uno studio medico. La sua avventura nel tombolo è scaturita da un incontro fortuito con una donna in difficoltà finanziaria, che le ha introdotto questa tecnica. Grazie alla sua curiosità e determinazione, Marcella ha iniziato a praticare, seguendo tutorial e video online, e ampliando il suo bagaglio di conoscenze.

Un passo importante nella sua carriera è stato l’incontro con una signora di Castel del Giudice, che l’ha incoraggiata a sperimentare nuovi filati e stili. Partecipando a eventi e concorsi, come quello di Napoli, Marcella ha ricevuto riconoscimenti per i suoi lavori innovativi, che mescolano colori e tecniche diverse.

Recentemente ha partecipato a una competizione a San Sepolcro, dove ha sorpreso la giuria con la sua originalità, guadagnandosi il secondo posto. Il suo approccio unico, caratterizzato dall’uso di colori orientali e dalla ricerca di un’identità personale nel merletto, ha attirato l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico.

Attualmente, Marcella è animata da entusiasmo e desiderio di migliorare, continuando a sperimentare con il suo tombolo, per renderlo accessibile e presente nella vita quotidiana, creando pezzi unici e speciali. La sua storia è testimonio di perseveranza e passione per l’artigianato tradizionale.