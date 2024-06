“La partita” di Piero Trellini vince il premio Football Book of the Year! A sceg…

“La partita” di Piero Trellini vince il premio Football Book of the Year! A sceglierlo, tra oltre mille titoli provenienti da tutto il mondo, la Football Writers Association in collaborazione con il Sunday Times.

È la prima volta per un libro italiano.

“Ho sempre pensato”, ha dichiarato Piero Trellini al momento del suo ringraziamento, “che gli uomini che hanno popolato quella partita, presi dal loro compito, ignorassero che i loro stessi corpi fossero inghiottiti da una storia più grande. Il libro che ho scritto

ha tentato in qualche modo di fermarla e oggi sono dunque felice di averla potuto condividere con voi. È un frammento di storia dell’umanità infinitamente breve ma estremamente prezioso”.

Complimenti Piero!