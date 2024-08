Il salto con l’asta visto alle Olimpiadi di Parigi dell’atleta francese Anthony Ammirati ha fatto innamorare moltissime persone e il perché è facile da capire. In seguito a quel salto l’atleta ha perso la possibilità di gareggiare per l’oro, ma ha ugualmente lasciato Parigi con una particolare offerta in tasca dal valore di 250 mila dollari.

A fargliela è stata Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, un noto sito di intrattenimento per adulti. L’uomo avrebbe offerto all’atleta quella cifra in cambio di uno spettacolo in webcam della durata di 60 minuti. TML Planet ha così riportato:

“Se dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura“. Inizia così la lettera inviata ad Anthony Ammirati da Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, sito di intrattenimento per adulti. Continua: “Come amante delle attività incentrate sul cavallo dei pantaloni mi piacerebbe offrirti fino a 250mila dollari in cambio di uno spettacolo webcam di 60 minuti in cui mostrerai i tuoi beni“.

La particolare offerta fatta ad Anthony Ammirati: “Se accetti ti diamo 250 mila dollari”

Un’offerta decisamente particolare a cui Anthony Ammirati non ha ovviamente risposto. Su quel salto e sulle sue doti il web ironizza parecchio, ma c’è anche la possibilità che a lui tutto questo infastidisca. L’unica cosa che però ha detto in merito alla sua avventura a Parigi è stata: “Oggi ho perso la mia competizione. Sapevo che questa qualificazione sarebbe stata dura e ora la sto prendendo in faccia. Le Olimpiadi sono finite. Faccio le valigie prima di tornare a casa.” E ancora: “È una grande delusione. Sono un po’ deluso perché non ho sbagliato niente al terzo tentativo a 5,70 m. Quello che ho sbagliato è stato un po’ di salti in allenamento per mettere a punto le impostazioni. Solo una sessione tecnica. Ero al 100% fisicamente, ma mi mancava un po’ di salto con l’asta. Le condizioni erano buone. È la prima volta che inizio una competizione senza stress. Essendo un outsider totale, avevo un solo obiettivo: interagire con il pubblico. Ci sono quasi riuscito”.