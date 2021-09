Scena: la Corte generale dell’UE in Lussemburgo. Argomento: il (presunto?) monopolio di Google nel campo del search su internet. L’atmosfera, immaginiamo, sarà stata consona al lungo, ai temi, ai presenti. Ma poi, con un’ironia imprevedibile, salta fuori un dato che non può non far sorridere: il termine più cercato sul motore di ricerca Bing è Google.

Per chi non è addentro alla questione un breve ripasso sarà utile. Da una parte c’è Google che sta cercando di evitare o almeno ridimensionare la più grande multa antitrust mai imposta dall’Unione europea: 4,3 miliardi di euro. Fu stabilita nel 2018, quando la big statunitense venne accusata di abuso di posizione dominante, per aver obbligato i produttori di smartphone con sistema operativo Android ad avere le app di Mountain View precaricate.

Il Ceo Sundar Pichai sul blog ufficiale della società, scrisse un ben ingegnato post per spiegare il modello di business che ha permesso ad Android di diventare il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, sottolineando come questo abbia creato per aziende e singoli più scelta e non meno. Pichai sosteneva che gli utenti Android potevano facilmente passare a un altro motore di ricerca se preferivano, ad esempio, Bing o Brave rispetto al motore di ricerca di Google precaricato sugli smartphone Android (ma attenzione, anche su iPhone è lo stesso, per un accordo con Apple rinnovato di anno in anno).

Il fatto che Google raccolga oltre l’85 per cento del traffico dei motori di ricerca in tutto il mondo, continuava Pichai, è solo perché i suoi utenti hanno scelto Google rispetto ai concorrenti. Questo anche perché l’azienda ha investito risorse ingentissime per dominare la ricerca fin nei primi giorni di internet. Nel 2000, l’azienda aveva già indicizzato più siti di qualsiasi altro motore di ricerca all’epoca. E continua ad aggiungere funzioni e a esplorare nuovi modi per rendere le ricerche sempre più precise e complete, come si è visto all’ultimo evento Search On.

Così, se in teoria le alternative esistono, da DuckDuckGo a Brave, da Qwant, fino appunto a Bing, in realtà i risultati offerti dagli altri motori di ricerca sono nella migliore delle ipotesi meno numerosi di quelli offerti da Google. E spesso anche meno utili.

L’avvocato di Google Alfonso Lamadrid ha quindi ripreso l’argomento di Pichai, quasi testualmente ha ripetuto che “le persone usano Google perché scelgono di farlo, non perché sono costrette”. Salvo poi aggiungere che su Bing, che raccoglie appena il 5,56% delle ricerche sul web, “le prove dimostrano come la query più comune sia di gran lunga Google”. Da una parte suona come una beffa: si va sul motore di Microsoft per cercare il concorrente. Dall’altra è un dato che difficilmente solleverà Google dalle accuse di abuso di posizione dominante, anzi semmai le rafforzerà.