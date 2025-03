La Parigi dell’Est Europa: tra viali alberati e magnifici palazzi, cosa vedere a Bucarest in 3 giorni

In occasione del cinquantesimo compleanno di mia moglie, decidiamo di festeggiare a Bucarest con gli amici Fabio e Lorella. Il viaggio inizia con qualche imprevisto, come la camera allagata nell’hotel prenotato. Dopo aver risolto il problema dell’alloggio, ci dirigiamo verso il Palazzo del Parlamento, ma non ci convince. Visitiamo poi il centro storico e la bellissima libreria Carturesti. La cena all’Excalibur, ispirata alla leggenda di Re Artù, è un’esperienza unica, dato che si mangia con le mani.

Il secondo giorno, iniziamo con la visita al monastero Stavropoleos e all’Ateneo, una delle principali attrazioni culturali di Bucarest. Successivamente ci dirigiamo verso le terme, dove ci rilassiamo tra saune e piscine, ma l’esperienza è un po’ deludente a causa del servizio poco cordiale. La cena al ristorante Hanul Lui Manuc è soddisfacente, con piatti tradizionali rumeni.

Il terzo giorno, facciamo colazione al Caffetteria Van Gogh e visitiamo una chiesa ortodossa. Partiamo poi per il castello di Bran, legato alla leggenda di Dracula. Durante il percorso, la pioggia crea un’atmosfera misteriosa. Arrivati al castello di Peles, scoprendo che è in restauro, ci dirigiamo quindi al castello di Dracula. Purtroppo, gli interni non sono autentici, ma non manchiamo di scattare foto. Dopo aver assaporato una traditional ciorba in un ristorante locale, ci prepariamo a tornare a casa. La nostra avventura si conclude con un volo di ritorno da Bucarest, riflettendo su un weekend ricco di esperienze uniche nonostante le difficoltà.