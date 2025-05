Oggi a Mosca si svolge la parata per il Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale, un evento fondamentale per la propaganda del Cremlino mentre le truppe sono attive in Ucraina. Alla parata partecipano oltre 20 dignitari stranieri, tra cui Xi Jinping e Robert Fico. Questo è il quarto evento di questo tipo da quando Mosca ha avviato un attacco militare su larga scala contro l’Ucraina.