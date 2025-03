La parafimosi nel cane: cause, sintomi e trattamento

La parafimosi è una condizione patologica che colpisce i cani maschi, caratterizzata dall’impossibilità di ritirare il pene nella sede prepuziale dopo un’erezione. È considerata un’emergenza veterinaria, poiché se non trattata può portare a gravi conseguenze, come la cancrena. Le cause principali includono infezioni, traumi e corpi estranei. Ad esempio, durante l’erezione, peli o tumori possono ostacolare il rientro del pene. Alcune razze, come i pastori tedeschi e i golden retriever, possono essere predisposte a questa condizione.

I sintomi di parafimosi variano in base alla durata della condizione: inizialmente il cane può non avere dolore, ma successivamente il pene diventa gonfio, doloroso e può assumere un colorito viola o nero. La superficie può seccarsi e screpolarsi, fino a causare necrosi.

La diagnosi avviene attraverso una visita veterinaria e, se necessario, anche l’anestesia per valutare il dolore. Dopo la diagnosi, il veterinario può tentare una manovra manuale per riposizionare il prepuzio e il pene. In alcuni casi, si utilizzano impacchi freddi o pomate lubrificanti. Se la situazione è grave, può essere richiesto un intervento chirurgico per allargare la fessura prepuziale.

Le terapie possono comprendere antibiotici e antidolorifici, e il recupero della capacità riproduttiva del cane dipende dalla gravità del problema e dal tipo di intervento subito. È importante seguire controlli post-cura, soprattutto dopo un’operazione chirurgica.