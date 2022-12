La pancia del tuo gatto ti dice se è in buona salute: osservala attentamente

Sono molti i segnali che possono dirci quando il nostro amico peloso sta bene o male. Anche la pancia del tuo gatto potrebbe aiutarti in questo.

Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe significa osservare i movimenti e i cambiamenti che quest’ultimo presenta nel corso della sua vita.

Ciò è necessario in quanto ogni cambiamento fisico o comportamentale può dirci qualcosa sulla salute di Micio. Nel seguente articolo vedremo cosa può dirci la pancia del gatto sulla sua salute.

La pancia del gatto ti dice sei in buona salute

Osservare i cambiamenti fisici e comportamentali di un amico a quattro zampe è molto importante, in quanto possono dirci molto sulla salute di Micio.

Potrebbe sembrare strano ma anche la pancia del nostro amico peloso mi può dirci se quest’ultimo sta bene in salute oppure no.

Sebbene si pensi che un gatto che abbia la pancia molle sia un felino obeso, non è affatto così. Infatti i felini che non soffrono di obesità possono presentare una pancia molle, ma come mai?

Tale caratteristica fisica è conosciuta come borsa primordiale, consiste in un lembo di pelle elastico, il quale è presente in tutti i felini.

Infatti la borsa primordiale è presente anche nei felini che vivono in natura e serve, nel caso di questi ultimi soprattutto durante la caccia. Ciò perché, durante la caccia il gatto tende a scalciare la preda per immobilizzarla e la borsa primordiale protegge il felino da quest’ultima che cerca di liberarsi.

Inoltre la borsa primordiale è utile per il nostro amico peloso quando deve saltare o deve correre in quanto gli dà più estensione.

Se il nostro amico peloso è molto attivo, la pancia può risultare più evidente. Quindi se il gatto ha quest’ultima molle non c’è motivo di preoccupazione. Tuttavia bisogna preoccuparsi quando il nostro amico peloso ha una pancia dura.

Il gatto ha la pancia dura: perché

Come detto nel paragrafo precedente un gatto che presenta una pancia molle non è motivo di preoccupazione, mentre se quest’ultima è dura potrebbe indicare che il nostro amico a quattro zampe presenta qualche problema.

Il motivo principale della pancia dura nel felino è l’obesità, dovuta magari all’invecchiamento di Micio o ad un’attività meno frequente.

Mentre se il gatto in questione è femmina e la sua pancia è dura potrebbe trattarsi di un gravidanza. Tuttavia ci sono molti altri motivi, anche gravi, per cui il gatto presenta la pancia dura come:

Inoltre la pancia dura potrebbe nascondere anche la presenza di un tumore, in questo caso bisogna osservare altri sintomi come:

Per questo motivo, nel caso in cui il nostro amico a quattro zampe presenti la pancia dura è opportuno contattare il veterinario.