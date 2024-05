La pallina cade nel WC, la reazione della cucciola fa sciogliere il cuore

La pallina con cui sta giocando cade nel wc e la sua reazione intenerisce tutti, ecco come si comporta la cagnolina.

Gli animali, soprattutto i cani, hanno una grande sensibilità e anche loro provano delle emozioni al contrario di quello che possono pensare alcune persone. Ne è una prova evidente il video che è stato pubblicato su TikTok in cui si vede un cane essere molto triste perché la sua pallina è finita nel wc e lui non può più giocarci. Gli utenti sono stati travolti da una tenerezza infinita. Ma come è andata a finire? Vediamo tutti i dettagli di questa storia divertente e dolce allo stesso tempo.

La pallina finisce nel wc: il cane è tristissimo

Il protagonista di questa storia è un Cocker Spaniel che, mentre sta giocando con la sua pallina preferita, rimane paralizzato davanti all’imprevisto. La sua mamma umana ha pubblicato l’accaduto su TikTok sul profilo @antonella.lepore22. Probabilmente non è la prima volta che succede e il suo cane si è trovato spesso in una situazione del genere. La sua reazione è talmente tenera da aver commosso tutti gli utenti che lo hanno visto.

Il video inizia con il cane, che si chiama Lucky, che guarda la sua mamma con espressione molto triste. Subito dopo capiamo che la pallina con cui stava giocando è finita nel wc e lui non riesce più a prenderla. Passano pochi secondi e questo bellissimo Cocker Spaniel abbassa la testa e la sua frustrazione buca lo schermo.

Il video continua con la pallina che si è spostata nella doccia, pronta per essere lavata e per tornare pulita come era prima. Ma Lucky non vuole proprio saperne di vederla lontana da lui. Infatti, cerca di aprire la doccia, si lamenta come se fosse la fine del mondo.

La sua mamma gli fa notare che vicino a lui ha un’altra pallina con cui giocare, ma lui niente. Vuole la sua pallina preferita e non ha nessuna intenzione di giocare con qualcos’altro.

@antonella.lepore22 Mi fa morire 😂 #cockerspaniel #cockerspanielsoftiktok #dogsoftiktok ♬ Funny video “Carmen Prelude” Arranging weakness(836530) – yo suzuki(akisai)

Nella didascalia la sua mamma umana ha scritto “Mi fa morire!”, segno che la reazione è molto esagerata. Gli utenti hanno commentato parlando anche delle loro esperienze. In generale, appartiene a quella razza essere così sensibili, anche solo per una pallina che cade nel wc e che momentaneamente non sarà disponibile.