La pallavolista americana Haleigh Washington impreca in italiano durante la finale delle Olimpiadi

La finale olimpica di pallavolo che ha visto le italiane battere tre a zero le americane è stata molto commentata sui social. Fra il tanto tifo è finito però virale anche un video che riguarda la pallavolista americana Haleigh Washington che, dopo aver preso un punto non essendo riuscita a difendere il campo col proprio muro, ha imprecato in… italiano!

Il video è chiaro e il labiale lo è altrettanto: dopo essersi accorta di aver subìto un punto, la pallavolista Haleigh Washington esclama arrabbiata “porc4 putt4n4!“.

Ed è subito: “Dimmi che ti sei italianizzata senza dirmelo“.

Haleigh Washington è infatti una pallavolista americana nata a Denver, in Colorado, ma dal 2018 gioca nella serie A italiana. Ha giocato nella squadra del Ravenna, del Brescia, in quella di Busto Arsizio, in quella del Novara e infine in quella di Scandicci.