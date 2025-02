La palestra impossibile di Roma

Nel cuore di Roma, è stata inaugurata The Impossible Gym, un’installazione immersiva che illustra la lotta quotidiana delle persone con obesità. Promossa dalla Lilly e dall’associazione Amici Obesi Onlus, mira a sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà reali nella perdita di peso. Gli attrezzi da palestra all’interno sono bloccati da elastici gialli, simboleggiando la resistenza biologica del corpo al dimagrimento. L’obesità è una patologia cronica complessa, influenzata da fattori genetici, ambientali e psicologici, e non può essere ridotta a una questione di volontà personale.

La cantante Noemi, testimonial del progetto, ha evidenziato l’impatto del giudizio sociale sulla percezione di sé e l’importanza di una maggiore consapevolezza collettiva. In Italia, il 50% della popolazione adulta è in sovrappeso e circa 6 milioni vivono con obesità. Nonostante ciò, meno della metà degli italiani riconosce l’obesità come malattia cronica, contribuendo a stigmatizzare chi ne soffre e ostacolando l’accesso a cure adeguate.

La resistenza biologica è un fenomeno poco conosciuto, dove il corpo attiva meccanismi per mantenere il peso iniziale, influenzando gli ormoni che regolano la fame e il metabolismo. Questo spiega perché molte persone lottano con l’effetto yo-yo, alternando cicli di perdita e recupero di peso.

The Impossible Gym rappresenta un passo verso un nuovo approccio alla salute, che richiede informazione, empatia e supporto. È cruciale riconoscere l’obesità come un problema di salute pubblica, promuovendo una società più inclusiva in cui il benessere di tutti venga al centro.