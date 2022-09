la nuova vita con Gucci

Una storia di amore e amicizia senza età per una donna centenaria che adotta cane di 11 anni per donare una nuova vita a Gucci.

L’amore e l’amicizia non hanno età e questo è quello che ci insegna la storia di Gucci, Chihuahua di razza mista che all’età di 11 anni è stato adottato dalla centenaria Johanna Carrington.

Nonostante l’età avanzata, la signora Johanna non ha voluto in alcun modo rinunciare alla compagnia di un nuovo amico peloso in casa, tanto per l’amore che prova nei confronti degli animali, che per donare una nuova vita ad un cane in cerca di amore e un nido confortevole in cui poter trascorrere le giornate circondato da cura e affetto incondizionato.

Gucci e Johanna, la storia della speciale amicizia tra il cane di 11 anni e la donna centenaria

Non bisogna mai rinunciare a ciò che ci fa stare bene, ancora di più se il gesto che si vuole compiere porta beneficio anche a chi nella vita ha avuto poca fortuna.

Quella di Gucci e Johanna è una bellissima storia di amore verso gli animali, una storia che riesce ad andare oltre le difficoltà dettate dall’età.

I protagonisti infatti non sono esattamente un cucciolo e una bambina, ma bensì un chihuahua che all’età di 11 anni è stato adottato da una donna di 100.

La signora Johanna vive ormai da anni in California, ma ha trascorso la sua infanzia in Germania durante il durissimo periodo della guerra. Nascere e trascorrere la prima parte della sua vita durante un periodo così povero non gli ha permesso di crescere in compagnia di un cane, animale verso il quale prova un vero e proprio amore incondizionato.

Una volta trasferita in America e andata a vivere con l’ormai defunto marito, Johanna Carrington non ha più voluto perdere ulteriore tempo e l’occasione di condividere la propria abitazione con un amico peloso. Anzi, tanto era grande il suo desiderio che per un lungo lasso di tempo ha avuto con sé ben otto esemplari di Pechinesi.

Arrivata all’età di 100 anni non aveva ancora rinunciato a quel suo grande amore e con l’aiuto della figlia e del suo assistente domestico disposto a portare a spasso l’animale ha potuto nuovamente godere della compagnia di un cane.

Il fortunato peloso in questione è proprio Gucci, un Chihuahua di 11 ani che si trovava presso la struttura del Muttville Senior Dog Rescue di San Francisco.

Gucci, che fino a poco prima rispondeva al nome di Gnocchi, una volta entrato nella nuova casa si è subito sentito a suo agio, circondato dal calore e l’affetto della donna centenaria con cui trascorre la maggior parte del suo tempo tra coccole e massaggi davanti alla tv. (G.M.)