Emma Marrone, Fortuna in edizione limitata per la Vinyl Week: la riedizione dell’album della cantante salentina con alcune novità nella tracklist.

Emma Marrone ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione di Fortuna, il suo ultimo album pubblicato nell’autunno del 2019. In occasione della Vinyl Week, il disco si tinge di bianco, con l’aggiunta di due nuovi brani alla tracklist originale. Ecco tutti i dettagli sulla ristampa dell’amato album della cantante salentina giudice di X Factor 2020.

Emma Marrone: la ristampa di Fortuna per la Vinyl Week

L’annuncio della nuova uscita è stato dato dalla stessa Brown attraverso i suoi account social: “Fortuna si tinge di bianco e alla tracklist si aggiungono Latina e Stupida allegria feat. Izi. Il doppio vinile bianco autografato sarà in edizione limitata solo su Amazon“.

Di seguito il post della cantautrice salentina:

Emma tra X Factor e la campagna a favore delle donne

Negli ultimi mesi la Brown è stata impegnata come giudice di X Factor. Nel talent, che è entrato nel vivo proprio in queste settimane, la cantante è guida del Team degli Under Uomini, ricco di ragazzi di talento come Blue Phelix. Ma non solo musica e spettacolo. Emma è ultimamente protagonista anche di uno spot televisivo di grandissimo rilievo.

Emma Marrone

Queste le sue parole al riguardo: “Io, insieme a tante donne stupende nello spot, invito tutti a ‘fare un passo avanti‘ per ribellarsi ai modi di dire e di agire che sono, ancora oggi, un filtro attraverso cui le donne non si vedono e non vengono viste per quello che sono. Le discriminazioni sono un limite e gli stereotipi troppo spesso diventano giustificazioni per azioni di violenza nei confronti delle donne“.

La cantante nello spot chiede di sostenere We World Onlus, associazione che grazie a Lines Italia aprirà uno Spazio Donna a Bologna nel 2021 e darà sostegno a quelli già aperti negli scorsi anni nei quartieri più difficili di grandi città come Roma, Napoli, Milano e Cosenza.