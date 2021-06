Alessandra Amoroso, Sorriso grande: la nuova versione della canzone del brano della cantante salentina modificato per Euro 2020.

C’è un nuovo inno per la Nazionale italiana ad Euro 2020. Si tratta di Sorriso grande, uno dei singoli lanciati negli ultimi mesi da Alessandra Amoroso. Lo ha annunciato la stessa cantante con un post sui social. Il suo brano è stato scelto, in versione parzialente rivisitata nel testo, come colonna sonora della nostra Nazionale nei programmi di Sky Sport. Un grande onore per Sandrina, che diventa così una sorta di ‘portabandiera‘ per gli Azzurri.

Alessandra Amoroso: Sorriso grande per Euro 2020

Dopo un anno di attesa, gli amanti del calcio possono stamparsi sul volto un sorriso grande. Euro 2020, con un anno di ritardo, sta per cominciare. Un anno fa, racconta Amoroso, una manifestazione di questo genere sembrava impossibile. Invece, finalmente le cose stanno tornando quasi alla normalità: possiamo stringerci, viaggiare, commuoverci ascoltando musica dal vivo. E possiamo anche guardare una partita della Nazionale, con l’accompagnamento della sua voce.

Alessandra Amoroso

A confermare l’arrivo della nuova versione della sua Sorriso grande è stata la stessa cantante di Galatina: “È bello sapere che il mio brano sarà la colonna sonora di un momento così significativo, così importante. Sì, la mia voce per gli Europei. La mia canzone per gli Europei! Sorriso grande in una versione inedita scritta con Davide Petrella per Sky Sport“. Questo il suo post:

Il testo di Sorriso grande

Del brano per il momento conosciamo un nuovo estratto del testo. La cantante salentina ci regala questi versi: “Mi tengo sempre un sogno nella tasca. Un’altra estate brucia sopra di me, nella magia della notte, tra le stelle che brillano. Un’altra sfida, un altro viaggio e so che lo sto imparando da me che questa vita poi è un attimo, e in un attimo è sparita tuta la paura, tutta la fatica“.