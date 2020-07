Crêuza de mä per il ponte di Genova: la nuova versione del capolavoro di Fabrizio De André cantata da tanti artisti italiani.

Una nuova Crêuza de mä per il ponte. Il capolavoro di Fabrizio De André rivive in una nuova versione che verrà fatta ascoltare il 3 agosto. Non in un giorno di festa, ma nel giorno dell’inaugurazione del ponte di Genova, a due anni di distanza dal crollo che provocò nel 2018 la morte di quarantatré persone. Il brano scritto da Faber e da Mauro Pagani sarò interpretato in questo giorno simbolicamente di rinascita per Genova da 18 artisti che hanno con grande coinvolgimento accettato l’invito di Dori Ghezzi.

Crêuza de mä per il ponte

Dori Ghezzi, insieme a Sony Music, Nuvole Production e Fondazione Fabrizio De André Onlus, ha ideato una nuova versione di Crêuza de mä, coinvolgendo nel suo progetto 18 grandi artisti e amici del compianto Faber, un simbolo di Genova.

Vasco Rossi

Sono questi tutti gli artisti che hanno accettato di partecipare al progetto: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Cristiano De André e Sananda Maitreya.

Crêuza de mä per Genova

Il progetto è stato presentato alla stampa dalla stessa Ghezzi, come riferito da Repubblica: “La possibilità di realizzare una nuova versione di Crêuza de mä, per l’inaugurazione del Ponte, mi ha coinvolta in modo particolare e insieme a me ha appassionato la maggior parte dei più bravi cantanti italiani. Purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti. Voglio ringraziarli per la passione messa in questo lavoro e anche per l’amore dimostrato nei confronto di Fabrizio“.

Molto contento di questa iniziativa il sindaco Marco Bucci, che ha individuato nella canzone, al debutto il 3 agosto, un segnale per la città e per la ricostruzione del Ponte. Dal 4 agosto il brano sarà divulgato sui canali social Genova More Than This senza scopo di lucro.

Di seguito una versione live di De André: