la nuova versione con Elodie

Paola e Chiara rilanciano Festival in una nuova versione insieme a Elodie: il nuovo singolo dall’album Per sempre.

Continua il conto alla rovescia per l’arrivo in streaming e nei negozi di Per sempre, il nuovo album di Paola e Chiara. Un disco in cui le due sorelle Iezzi, tra le artiste più amate dagli italiani, rileggeranno in una nuova versione molti dei loro grandi successi che ci hanno fatti scatenare in pista e al microfono dal 1997 al 2013. Andiamo a scoprire tutti i dettagli svelati in queste ore della tracklist, a partire dalla nuova versione di Festival, che sarà cantata con un’ospite d’onore davvero importante: Elodie.

Paola e Chiara con Elodie in Festival

Il nuovo album delle sorelle Iezzi è in arrivo il 12 maggio. A due settimane dall’uscita, Paola e Chiara hanno però già rivelato diversi dettagli della tracklist. All’interno dell’album, oltre alla sanremese Furore, ci sarà spazio anche per una nuova versione di Festival, singolo del 2002, tratto dall’omonimo album. Un grandissimo successo reinventato in questo caso insieme a Elodie.

Elodie

“Non poteva non essere lei il featuring per questa canzone“, hanno raccontato le due sorelle, contente di poter collaborare con un’artista che ha dato loro la sua cifra stilistica e anche una visione diversa sulla vocalità di una canzone che resta un cult per i loro fan. La nuova Festival non sarà però l’unico brano a contenere un duetto nel nuovo album.

Per sempre, tracklist e duetti: le altre canzoni

Non conosciamo ancora la tracklist integrale del disco, anche se è facile immaginare quali potranno essere i successi scelti da Paola e Chiara per questa sorta di best of della loro carriera. Oltre a Festival sappiamo però che ci sarà spazio per un altro brano del 2002: Kamasutra.

In questo caso ad accompagnarle in questo nuovo viaggio sarà uno dei deejay e cantautori più eclettici della nostra musica: Cosmo. “Abbiamo unito due mondi“, hanno raccontato le sorelle Iezzi, che hanno voluto mettere insieme il loro universo pop con quello alternativo di Cosmo, in grado di rendere tutto sensuale ed erotico con il suo sound. Sulla carta, una scelta azzeccata.