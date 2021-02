Ieri sera a sorpresa è stata annunciata la nuova tronista di Uomini e Donne, la prima “orgogliosamente curvy cresciuta a pane e pastasciutta”, Samantha Curcio.

“Mi dovete fare un trono curvy! Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho una fisicità “televisiva” perché accendi la tv e vedi Belen! […] Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…

Durante la spassosa clip di presentazione, come già scritto, Samantha Curcio ha rivelato di essere a conoscenza di non “avere una fisicità televisiva” e che in passato perché iscritta dalle amiche aveva già sostenuto il provino per il trono di Uomini e Donne. Posto successivamente dato ad Angela Nasti.

“Ho il dente avvelenato per Angela Nasti. Le mie amiche mi avevano iscritta al provino ed avevo passato la selezione, gli autori mi fanno fare un video e mi dicono che sono interessati a me perché sono una ragazza con le palle, che lavora e che si è fatta da sola. Poi non mi prendono, accendo la tv e vedo come tronista Angela Nasti. Oggettivamente è una freg*a epica, ma le sue esterne erano ‘Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi’”.

Il mio nuovo mito. Finalmente qualcosa di nuovo a Uomini e Donne.