– Le squadre di Serie A di basket scaldano i motori in vista della Supercoppa Italiana. La competizione che apre la stagione cestistica è all’insegna di una formula totalmente diversa rispetto al passato: giocheranno infatti tutte e 16 le squadre della massima categoria, suddivise in quattro gironi con partite di andata e ritorno. Una lunga fase preliminare che condurrà poi alla Final Four che avrà luogo a Bologna dal 18 al 20 settembre. Vi accederanno le quattro vincitrici dei gironi: tre gruppi rispetteranno il tradizionale andamento casa-trasferta mentre il Girone D sarà interamente giocato al Geo Village Sport & Wellness Resort di Olbia.

Vista la particolare formula del torneo, per molte squadre ancora in via di costruzione sarà una sorta di coda della prestagione, in attesa delle scintille in campionato. Nella composizione dei gironi sono stati seguiti criteri geografici: ci sarà quindi il raggruppamento lombardo, con grande attesa per le sfide tra Brescia e Milano, e quello nel quale spiccano i derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, spinte anche dalla possibilità di affrontare le Final Four in casa. Le semifinali saranno stabilite tramite sorteggio.

I gironi e i calendari

Girone A

Germani Brescia

A|X Armani Exchange Milano

Openjobmetis Varese

Acqua S.Bernardo Cantù

Calendario:

27/08/2020 A|X Armani Exchange Milano – Acqua S.Bernardo Cantù (anticipo giornata 13/09/20)

29/08/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia

29/08/2020 Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano

01/09/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – A|X Armani Exchange Milano

01/09/2020 Germani Brescia – Openjobmetis Varese

04/09/2020 A|X Armani Exchange Milano – Germani Brescia

04/09/2020 Openjobmetis Varese – Acqua S.Bernardo Cantù

07/09/2020 Germani Brescia – A|X Armani Exchange Milano

07/09/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – Openjobmetis Varese

10/09/2020 Germani Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù

10/09/2020 A|X Armani Exchange Milano – Openjobmetis Varese

13/09/2020 Openjobmetis Varese – Germani Brescia

Girone B

Virtus Segafredo Bologna

Vanoli Cremona

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

UNAHOTELS Reggio Emilia

Calendario

29/08/2020 Vanoli Cremona – Virtus Segafredo Bologna

29/08/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

01/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

01/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Vanoli Cremona

04/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Virtus Segafredo Bologna

04/09/2020 Vanoli Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia

07/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

07/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Cremona

09/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Vanoli Cremona

10/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – UNAHOTELS Reggio Emilia

13/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna

13/09/2020 Vanoli Cremona – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

Girone C

Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino

De’ Longhi Treviso Basket

Allianz Pallacanestro Trieste

Calendario

30/08/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino

30/08/2020 Umana Reyer Venezia – De’Longhi Treviso Basket

02/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia

02/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Allianz Pallacanestro Trieste

05/09/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia

05/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – De’Longhi Treviso Basket

08/09/2020 Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste

08/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Dolomiti Energia Trentino

11/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste

11/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Umana Reyer Venezia

14/09/2020 Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino

14/09/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – De’Longhi Treviso Basket

Girone D

Banco di Sardegna Sassari

Happy Casa Brindisi

Virtus Roma

Carpegna Prosciutto Pesaro

Calendario

03/09/2020 Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro

03/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Virtus Roma

05/09/2020 Virtus Roma – Happy Casa Brindisi

05/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari

07/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Roma

07/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

10/09/2020 Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

10/09/2020 Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro

12/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

12/09/2020 Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari

14/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

14/09/2020 Happy Casa Brindisi – Virtus Roma