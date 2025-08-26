La nuova stella francese Andy Diouf: talento all’Inter

Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di avere determinazione e coraggio nella sua breve carriera. Nato a Neuilly-sur-Seine da padre senegalese e madre francese, è cresciuto a Nanterre, dove ha sviluppato sin da piccolo una forte passione per il calcio, condivisa con la sua famiglia, composta da tre calciatori, tra cui i due fratelli maggiori.

La sua avventura calcistica inizia a sei anni con i giovanili del Garenne-Colombes, dove il suo talento comincia a emergere. A un passo dal Paris Saint-Germain, Diouf si trasferisce nel club parigino, dove cresce rapidamente, partecipando a tornei internazionali e comprendendo l’importanza del calcio nella sua vita.

Dopo tre anni al PSG, si sposta all’AC Boulogne-Billancourt, mantenendo vivo il sogno nonostante le aspettative elevate. Frequentando l’accademia Nazionale di Clairefontaine per stage, continua a migliorare. La sua carriera prende svolta con il passaggio al Rennes, dove si distingue tra i giovani e debutta in UEFA Youth League contro l’Inter. Successivamente, debutta anche in Ligue 1 in una partita contro il PSG.

In cerca di maggiore tempo di gioco, Diouf viene prestato al Basilea, dove colleziona 57 presenze e segna 3 gol, tra cui uno in semifinale di Conference League, guadagnandosi il titolo di miglior giovane del torneo. Tornato in Francia, viene acquistato dal Racing Club de Lens, dove diventa un elemento chiave della squadra.

All’età di 22 anni, Diouf approda all’Inter, pronto per un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, dimostrandosi un centrocampista versatile e dinamico, con esperienza nelle selezioni giovanili francesi e una medaglia d’argento olimpica.