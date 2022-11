La nuova sfida dell’epoca: le malattie croniche

Le malattie croniche costituiscono 9 delle 10 principali cause di morte in Italia incluse le tre più frequenti malattie dovute a cause prevenibili: fumo di tabacco, dieta e attività fisica inadeguata e uso di alcol.

Che cosa sono e quali sono le malattie croniche?

Le malattie croniche sono le condizioni mediche o i problemi di salute associati a sintomi o a disabilità che richiedono una gestione a lungo termine, ovvero di tre mesi o più, con un lungo percorso che può essere non curabile. Questo rende spesso la gestione delle condizioni croniche difficile non solo per la persona che ne soffre ma anche per tutti i familiari e parenti che vivono insieme.

Le malattie croniche possono essere il risultato di diversi fattori che esistono in contemporanea, come: malattie, fattori genetici, condizioni socioeconomiche, lesioni e possono essere la conseguenza di comportamenti non sani che iniziano già durante la giovinezza.

Le principali malattie croniche sono:

Artrite Reumatoide; Asma; Diabete Mellito; Epilessia; Fibrosi Cistica; Glaucoma; Insufficienza Cardiaca; Insufficienza Renale Cronica; Insufficienza Respiratoria Cronica; Malattia Di Alzheimer; Ipertensione Arteriosa; Morbo Di Parkinson; Sclerosi Multipla; Malattia Celiaca; Sindrome Di Down; Tumore

Quali sfide deve affrontare una famiglia con una o più malattie croniche?

La malattia cronica non è la malattia della singola persona, ma è una malattia che coinvolge tutta la famiglia, la quale si deve adattare alla nuova situazione, trovare un nuovo equilibrio.

Le sfide connesse con il vivere con una malattia cronica sono: